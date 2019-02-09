В Ингушетии совершено второе за неделю разбойное нападение на почту

Магас, , 20:07 — REGNUM В Ингушетии совершено вооруженное нападение на отделение почтовой связи. На этот раз ограбление произошло в городе Карабулаке. Как сообщили ИА REGNUM 9 февраля в МВД по региону, инцидент случился накануне, около 16:30, в почтовом отделении на улице Осканова.

В отделение ворвались двое вооруженных людей и потребовали отдать всю наличку. Сотрудницы почты нажали тревожную кнопку, и на сигнал об опасности прибыли сотрудники частного охранного предприятия, обеспечивающего безопасность данного объекта.

«Один из охранников попытался самостоятельно задержать нападавших, но был ранен сообщником преступников, находившимся у здания отделения связи в автомобиле», — говорится в сообщении пресс-службы МВД.

Преступники похитили, по предварительным данным, около 390 тыс. рублей и скрылись на автомашине «Лада Приора». В настоящее время их объявили в розыск. Пострадавший сотрудник полиции госпитализирован в республиканскую клиническую больницу. Его состояние оценивается как тяжелое. Он получил ранение в голову, грудь и в руку.

Читайте также: В Ингушетии совершено нападение на почтовое отделение

Напомним 5 февраля в Ингушетии было совершено вооруженное ограбление почтового отделения в городе Сунжа. Преступники похитили 150 тыс. рублей и скрылись с места преступления.