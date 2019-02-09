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В Карачаево-Черкесии разоблачили группу, обналичившую почти 2 млрд рублей

Происшествия

С 2015 года преступная группа похитила 175 млн рублей

В Карачаево-Черкесии разоблачили группу, обналичившую почти 2 млрд рублей
Иллюстрация: Mvd.ru
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Черкесск, 9 февраля 2019, 19:47 — REGNUM  В Карачаево-Черкесии разоблачена преступная группа, занимавшаяся незаконным обналичиванием денежных средств. Установлены пятеро членов преступного сообщества, главарь задержан, сообщили ИА REGNUM 9 февраля в пресс-службе МВД по региону.

По данным ведомства, подозреваемые без банковской лицензии оказывали услуги по обналичиванию денежных средств. В течение четырех лет через них прошли более 1 млрд 750 млн рублей. При этом сумма похищенного преступной группой составила 175 млн рублей.

В отношении участников группы было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой и сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере». Главарь группы, у которого при обыске обнаружены боевой пистолет и 15 патронов, задержан, остальные четверо участников преступного сообщества отпущены под подписку о невыезде.

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Незаконная банковская деятельность
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