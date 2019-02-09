Суббота, 9 Февраля 2019 года
19:24:32 МСК

На Украине во время движения загорелся пассажирский микроавтобус

Происшествия

ЧП произошло в пятницу, 8 февраля, вблизи села Голозубинцы

На Украине во время движения загорелся пассажирский микроавтобус
Иллюстрация: Gov.ua
Пожарная техника

Хмельницкий, Украина, 9 февраля 2019, 19:11 — REGNUM  Пассажирский микроавтобус загорелся в Дунаевецком районе Хмельницкой области Украины во время движения. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.

ЧП произошло в пятницу, 8 февраля, вблизи села Голозубинцы. По последним данным, в результате инцидента никто не пострадал.

«Огнем был охвачен моторный отсек и салон автомобиля, — говорится в сообщении. — … Предполагаемая причина пожара недостатки конструкций агрегатов транспортного средства».

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.

Читайте также: На Ставрополье BMW врезалась в «КамАЗ» — трое погибших

А также: В ДТП на недостроенной «Тавриде» пострадали люди, есть погибший

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Дорожно-транспортные происшествия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить