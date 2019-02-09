На Украине во время движения загорелся пассажирский микроавтобус

Хмельницкий, Украина, , 19:11 — REGNUM Пассажирский микроавтобус загорелся в Дунаевецком районе Хмельницкой области Украины во время движения. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.

ЧП произошло в пятницу, 8 февраля, вблизи села Голозубинцы. По последним данным, в результате инцидента никто не пострадал.

«Огнем был охвачен моторный отсек и салон автомобиля, — говорится в сообщении. — … Предполагаемая причина пожара недостатки конструкций агрегатов транспортного средства».

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.

Читайте также: На Ставрополье BMW врезалась в «КамАЗ» — трое погибших

А также: В ДТП на недостроенной «Тавриде» пострадали люди, есть погибший