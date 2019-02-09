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В Старой Руссе в провалившейся под лёд машине погибли мужчина с ребёнком

Происшествия

Тело девочки уже нашли

В Старой Руссе в провалившейся под лёд машине погибли мужчина с ребёнком
Иван Шилов © ИА REGNUM
МЧС России

Старая Русса, Новгородская область, 9 февраля 2019, 19:00 — REGNUM  На реке Полисть в городе Старая Русса Новгородской области сегодня, 9 февраля, автомобиль с людьми провалился под лёд. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России, в автомобиле «Нива» находились мужчина и ребёнок.

«В какой-то момент машина попала в полынью. Автомобиль ушёл под воду», — сообщили в управлении.

На месте обнаружено тело 4-летней девочки. Тело мужчины пока не найдено.

Следственно-оперативная группа и спасатели МЧС продолжают работу на месте происшествия.

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