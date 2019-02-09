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Актер Петр Зайченко госпитализирован с подозрением на инфаркт

Происшествия

Артисту 75 лет

Актер Петр Зайченко госпитализирован с подозрением на инфаркт
Иллюстрация: Mos03.ru
Скорая помощь

Волгоград, 9 февраля 2019, 19:16 — REGNUM  Заслуженный артист России Петр Зайченко экстренно госпитализирован в Волгограде, сообщает 9 февраля издание «Кривое зеркало».

По предварительным данным, артист доставлен в больницу с подозрением на инфаркт. Во время приступа он находился в своей квартире на улице Елецкая.

Напомним, актер Петр Зайченко известен по роли Шликова в картине Павла Лунгина «Такси-блюза», данный фильм был участником конкурсной программы международного Каннского кинофестиваля в 1990 году.

Также артист отметился ролями в фильмах, созданных во Франции, Испании, Польше. В 2011 году актер номинировался на премию «Ника» за работу над фильмов «Сибирь. Монамур», где Зайченко сыграл главную роль.

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