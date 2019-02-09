Суббота, 9 Февраля 2019 года
18:05:45 МСК

В Париже получил серьезное ранение участник акции «желтых жилетов»

Происшествия

9 февраля 2019 г. во Франции проходит тринадцатая акция протеста движения «жёлтых жилетов»

В Париже получил серьезное ранение участник акции «желтых жилетов»
Olivier Ortelpa
Желтые жилеты

Париж, 9 февраля 2019, 18:03 — REGNUM  В Париже получил серьезное ранение мужчина, который принял участие в тринадцатой по счету протестной акции «желтых жилетов». Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на источник в полиции.

«Протестующий получил серьезное ранение руки во время столкновений (с сотрудниками полиции) возле Национального собрания в Париже», — передает вещатель.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 февраля 2019 г. во Франции проходит тринадцатая акция протеста движения «жёлтых жилетов», которые недовольны соцполитикой властей.

Читайте также: Во Франции в акциях протеста приняли участие более 58 тыс. человек — СМИ

А также: В Париже против «желтых жилетов» вышли «красные платки»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Протесты во Франции
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить