Начато расследование причин столкновения судов у берегов Сингапура

Сингапур, , 17:13 — REGNUM Малазийское Polaris и греческий сухогруз Piraeus столкнулись в территориальных водах Сингапура. Об этом сообщает 9 февраля газета Straits Times.

Как заявили в морской и портовой администрации Сингапура (MPA), столкновение произошло 9 февраля в 14:28 по местному времени (09:28 мск). Греческое и малазийское суда столкнулись в территориальных водах Сингапура, в пределах портов Сингапура у Туаса.

По предварительной информации, греческий сухогруз направлялся из Сингапура в порт Малайзии. Polaris, судно морского департамента Малайзии является одним из судов, вторгшихся в воды Сингапура у Туаса в прошлом году. Звонки в морское управление Малайзии при этом остались без ответа.

Представитель MPA заявил, что присутствие несанкционированных судов в территориальных водах Сингапура может создать опасность для навигации в водах страны и привести к путанице для международного судоходного сообщества.

Ранее ИА REGNUM сообщало об отсутствии пострадавших в результате инцидента, а также об отсутствии угрозы экологической безопасности в месте столкновения судов.

Морская и портовая администрация Сингапура начала расследование инцидента.

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