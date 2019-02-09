Три человека погибли при пожаре в жилом многоквартирном доме в Канаде

Монреаль, Канада, , 16:20 — REGNUM Три человека погибли, одиннадцать были госпитализированы после пожара, произошедшего в Канаде. Об этом в субботу, 9 февраля, сообщила телерадиокомпания CBC.

Информацию о возгорании в городе Лонгёй пожарные получили минувшей ночью около 01:00 по местному времени. ЧП произошло в подвале жилого многоквартирного дома.

Как сообщили пожарные, сильное пламя вначале не позволяло подняться на второй и третий этажи трёхэтажного здания. Жители из части здания не охваченной огнём были эвакуированы.

Позже пожарные, добравшись до третьего этажа, обнаружили там трёх человек без сознания. Пострадавшие были доставлены в больницу, но спасти их не удалось.

Также сообщается, что были госпитализированы 11 человек. У пострадавших диагностированы ожоги, отравление продуктами горения и переломы, полученные при прыжке с балкона.

В настоящее время борьба с огнём продолжается, на месте происшествия работают 80 пожарных. По данным противопожарной службы, огонь удастся ликвидировать к вечеру 9 февраля. Причина пожара и личности погибших пока не установлены.

Ранее ИА REGNUM сообщало, о заключении под стражу парижским судом женщины, которой было предъявлено обвинение в поджоге жилого девятиэтажного дома. В возникшем в результате поджога пожаре погибли 10 человек, госпитализировано 96.

Читайте ранее в этом сюжете: Предъвлено обвинение подозреваемой в поджоге девятиэтажного дома в Париже