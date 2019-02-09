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В Югре арестован один из организаторов ячейки запрещённой в России секты

Происшествия

У членов организации были изъяты экстремистская литература, компьютеры и электронные гаджеты

В Югре арестован один из организаторов ячейки запрещённой в России секты
Дарья Антонова © ИА REGNUM
СИЗО

Ханты-Мансийск, 9 февраля 2019, 15:08 — REGNUM  Организатор ячейки «Свидетелей Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Югре арестован на два месяца по решению суда. Об этом 9 февраля сообщила пресс-служба Следственного управления следственного комитета по региону.

Лидера ячейки задержали 7 февраля в городе Урай вместе с остальными участниками религиозной секты. У членов секты была изъята литература экстремистского содержания, а также компьютеры, сотовые телефоны и другие гаджеты и предметы, важные для расследования.

Как отметили правоохранители, в городе Урай в течение года действовала религиозная организация «Собрание», все участники которой были членами секты «Свидетели Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По предварительной информации, участники секты вербовали новых адептов, побуждая их к разрыву семейных и родственных отношений, непризнанию органов государственной власти и пропагандируя своё превосходство над другими гражданами. В отношении членов секты было возбуждено уголовное дело по статье «Организация деятельности экстремистской организации».

Расследование по делу продолжается. Правоохранители выясняют точное число последователей запрещённой религиозной секты в Урае и устанавливают степень причастности к деятельности организации.

Читайте ранее в этом сюжете: В Югре задержали последователей запрещенной секты

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Свидетели Иеговы (запрещенная в России организация)
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