В подмосковной Балашихе проверяются сообщения о минировании Сбербанка

Балашиха, Московская область, , 14:26 — REGNUM Анонимное сообщение о минировании отделений Сбербанка в микрорайоне Железнодорожный в подмосковной Балашихе проверяют сотрудники правоохранительных органов. Об этом 9 февраля сообщает ТАСС.

По предварительной информации, проверяются шесть отделений Сбербанка и банкомат. Из зданий, где находятся якобы заминированные объекты было эвакуировано около 500 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о звонках о ложном минировании, после которых в Москве было проверено около 80 объектов. эвакуировано в общей сложности около 50 тысяч человек.

Соит отметить, что всего в Москве и Московской области было проверено специалистами после ложных сообщений о минировании около 200 объектов. Эвакуированы были более 50 тысяч чкловек.

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