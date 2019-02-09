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В подмосковной Балашихе проверяются сообщения о минировании Сбербанка

Происшествия

Эвакуированы около 500 человек

В подмосковной Балашихе проверяются сообщения о минировании Сбербанка
Андрей Алексеев © ИА Красная Весна
Сбербанк

Балашиха, Московская область, 9 февраля 2019, 14:26 — REGNUM  Анонимное сообщение о минировании отделений Сбербанка в микрорайоне Железнодорожный в подмосковной Балашихе проверяют сотрудники правоохранительных органов. Об этом 9 февраля сообщает ТАСС.

По предварительной информации, проверяются шесть отделений Сбербанка и банкомат. Из зданий, где находятся якобы заминированные объекты было эвакуировано около 500 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о звонках о ложном минировании, после которых в Москве было проверено около 80 объектов. эвакуировано в общей сложности около 50 тысяч человек.

Соит отметить, что всего в Москве и Московской области было проверено специалистами после ложных сообщений о минировании около 200 объектов. Эвакуированы были более 50 тысяч чкловек.

Читайте ранее в этом сюжете: Около 200 объектов проверено в Московском регионе после сообщений о бомбах

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