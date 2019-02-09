Туман стал причиной задержки авиарейсов в Симферополе

Симферополь, , 14:07 — REGNUM Восемь авиарейсов задерживаются из-за плотного тумана, который окутал утром аэропорт Сиферополя в Республике Крым. Об этом 9 февраля сообщает онлайн-табло аэропорта.

Шесть авиарейсов задерживаются на прилёт из Москвы и Сочи. Решение о задержке приняли командиры воздушных судов из-за плохой видимости в районе взлётно-посадочной полосы, возникшей в связи с туманом.

Два авиарейса задерживаются на вылет из аэропорта Симферополя в Москву. При этом аэропорт уже перешёл на работу в штатном режиме, видимость достаточная, погода лётная.

По данным Гидрометцентра, в районе аэропорта сейчас облачно, влажность 96%, температура воздуха составляет +3 градуса, ветер северо-восточный до 7 м/секунду.

Ранее ИА REGNUM сообщало об отмене более 100 авиарейсов в Токио из-за сильного снегопада.

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