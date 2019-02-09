Президент Турции побывал на месте обрушения дома в Стамбуле

Стамбул, Турция, , 13:31 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетил место обрушения жилого многоэтажного дома в Стамбуле, где до сих пор продолжаются поисково-спасательные работы. Об этом сегодня, 9 февраля, сообщает телеканал NTV.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 февраля в стамбульском районе Картал произошло обрушение жилого многоквартирного дома. По последним данным, погибли 17 человек, ещё 14 получили ранения. Спасатели до сих пор продолжают разбирать завалы.

В качестве возможной версии обрушения рассматривается незаконная надстройка трех этажей дома.

Прибыв на место ЧП Эрдоган заявил:

«Необходимо извлечь уроки из того, что произошло. Необходимые шаги будут предприняты».

Также турецкий президент заявил, что намерен лично посетить в больницах раненых при обрушении дома.