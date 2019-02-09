Суббота, 9 Февраля 2019 года
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Гроза и шквалистый ветер стали причиной отключения электроэнергии в Сиднее

Происшествия

Без электричества остались около 30 тысяч домов

Сидней, Австралия, 9 февраля 2019, 12:29 — REGNUM  28 700 жилых домов остались без электроэнергии в австралийском Сиднее из-за непогоды. Об этом 9 февраля сообщила пресс-служба энергетической компании Endeavour Energy, ответственной за подачу электроэнергии на западе города.

Гроза со шквалистым ветром обрушалась на город в ночь на 9 февраля. По данным синоптиков, за два часа на город выпало около 70 мм осадков, температура воздуха снизилась на 10 градусов и сейчас составляет +21 градус.

В официальном сообщении метеослужбы сказано, что виновником резкого понижения температуры воздуха, грозы с проливными дождями и шквалистым ветром стал холодный фронт, пришедший с моря. Синоптики прогнозируют сохранение непогоды, сильные осадки и даже град ещё в течение нескольких дней.

По сообщениям новостных порталов Сиднея, сильный шквалистый ветер в городе оборвал провода линий электропередачи и повалил деревья, в результате чего остались без света более 13 тысяч объектов инфраструктуры города. Кроме того, сообщается о девяти случаях обращения граждан к спасателям: люди не смогли выбраться самостоятельно из затопленных помещений.

Также в Сиднее нарушена работа общественного транспорта в ряде районов города, а часть рейсов в аэропорту была отправлена с задержкой.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели девяти человек в Чили из-за обрушившихся на страну сильных ливней. Провинция Лоа в Чили объявлена зоной катастрофы.

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