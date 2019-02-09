Новгородский суд оставил на работе обвиняемую в гибели ребёнка директора ДК

Великий Новгород, , 12:21 — REGNUM Обвиняемая в преступной халатности директор Волотовского межпоселенческого социально-культурного комплекса Ольга Кузнецова не будет отстранена от должности. Как сообщил ИА REGNUM официальный представитель Новгородского районного суда Валерий Таганский, на временном отстранении Кузнецовой в связи с расследованием дела о гибели ребёнка в канализационной яме в посёлке Волот настаивал следователь по особо важным делам регионального управления СКР.

Ольга Кузнецова обвинена в халатности, повлекшей смерть ребёнка по ч. 2 ст. 293 УК РФ.

Следствие считает, что она не приняла должных мер по обеспечению канализационной системы Дома культуры в безопасном состоянии, в связи с чем малолетний ребёнок не заметил отверстия в септике, заполненном канализационными стоками, провалился в него и утонул.

При этом следователь настаивал, что Кузнецова как руководитель комплекса, имеющая прямой доступ к документам, имеющим значение для расследования уголовного дела, может скрыть или уничтожить их, продолжая работать в своей должности. Сама обвиняемая и её адвокат заявили, что не намерены препятствовать расследованию. Прокурор в судебном заседании также возражал против временного отстранения Кузнецовой.

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Суд пришёл к выводу, что необходимые для расследования дела документы уже изъяты, а предположения следователя о том, что директор ДК окажет влияние на ход расследования и воспрепятствует производству по данному уголовному делу лишены оснований. Новгородский районный суд отказал органу предварительного следствия в удовлетворении ходатайства о временном отстранении обвиняемой от занимаемой должности. Постановление суда может быть обжаловано в Новгородском областном суде.

«На данном этапе уголовного судопроизводства суд не даёт оценку собранным доказательствам с точки зрения их допустимости, достоверности и достаточности», — пояснил Таганский.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8-летний мальчик погиб в посёлке Волот 28 января — его тело нашли в открытой канализационной яме, частично затопленной стоками. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил взять расследование этого уголовного дела на контроль в центральном аппарате СК России.

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