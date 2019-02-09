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Предъвлено обвинение подозреваемой в поджоге девятиэтажного дома в Париже

Происшествия

Суд посчитал, что женщина может нести ответственность за свои действия

Париж, 9 февраля 2019, 12:08 — REGNUM  Парижским судом предъявлены обвинения 40-летней женщине, подозреваемой в поджоге девятиэтажного жилого дома. Об этом 9 февраля сообщила радиостанция France Info.

Женщине предъявлены обвиняения в «намеренном поджоге, представлявшем опасность для жизни людей» и «намеренном поджоге, приведшем к гибели людей». После предъявления обвинений подозреваемая была заключена под стражу.

Напомним, что женщина была задержана 5 февраля на западе Парижа. Как сообщила радиостанция France Info, незадолго до этого у женщины произошёл конфликт с соседом-пожарным, который вызвал полицию, чтобы утихомирить женщину. Сразу же после отъезда сотрудников полиции в доме был совершён поджог. В результате возникшего пожара погибли 10 человек, госпитализированы 96 человек.

В момент задержания женщина пыталась поджечь мусорные баки, стоявшие рядом с домом. Сразу же после задержания подозреваемая была отправлена на психиатрическую экспертизу. Руководствуясь результатами экспертизы судебные органы сочли, что женщина может нести ответственность за совершённые ею действия.

Стоит отметить, что ранее в отношении женщины трижды проводились следственные действия, связанные с подозрениями на совершение уголовных преступлений, нодо сих пор её освобождали от уголовной ответственности как невменяемую.

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