Тела убитого и раненого у ростовской БСМП: стрелок задержан

Ростов-на-Дону, , 10:36 — REGNUM Ростовским силовикам удалось задержать подозреваемого в убийстве с применением огнестрельного оружия. Об этом сообщает региональное управление СКР 9 февраля.

25-летний горожанин стал фигурантом уголовного дела по трём статьям УК РФ — ч.1 ст.222 («Незаконный оборот огнестрельного оружия»), ч.3 ст.30 п.п. «а, е, и» ч.2 ст.105 («Покушение на убийство), п.п. «е, и» ч.2 ст.105 («Убийство»). У него изъято оружие, из которого были произведены выстрелы. Материалы переданы в первый отдел по расследованию особо важных дел.

ИА REGNUM напоминает, что 7 февраля у ростовской больницы скорой медицинской помощи неизвестные оставили тела двух мужчин — убитого и раненого. Как выяснилось, огнестрельные ранения ростовчане получили в ходе конфликта, произошедшего возле кафе на проспекте Космонавтов Ростове-на-Дону.

В городе был объявлен план «Сирена», полиция поднята по тревоге. В розыск было объявлено несколько автомобилей.

«Между несколькими мужчинами произошел конфликт, в ходе которого неустановленный мужчина произвел несколько выстрелов из огнестрельного оружия в двух других мужчин. В результате полученных огнестрельных ранений один из мужчин скончался, другой помещен в медицинское учреждение», — уточнили в ведомстве.

Участники конфликта установлены. Расследование уголовного дела продолжается.

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