Выживший в сахивальской стрельбе подросток опроверг показания полиции

Исламабад, , 10:34 — REGNUM Единственный уцелевший в сахивальской стрельбе в Пакистане обвинил полицию в убийстве своей семьи, сообщает 9 февраля Geo TV.

12-летний подросток, ставший свидетелем расправы над своими родителями, сестрой и другом семьи, отверг слова сотрудников правоохранительных органов о том, что они первыми не открывали стрельбу.

«Из-за стрельбы наша машина врезалась в обочину и полицейский с закрытым лицом расстрелял человека, сидевшего за рулем», — отметил выживший мальчик.

Напомним, 19 января недалеко от города Сахивал, расположенного в пакистанской провинции Панджаб, произошло серьезное преступление. Автомобиль, в котором ехала пакистанская семья, был обстрелян сотрудниками антитеррористического департамента полиции. Глава семейства, его жена и 13-летняя дочь, а также друг семьи были убиты на месте.

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