Ребёнок и взрослый погибли при пожаре в Волгоградской области

Камышин, Волгоградская область, , 11:11 — REGNUM Девочка десяти лет и взрослый мужчина погибли при пожаре в Камышинском районе Волгоградской области. Об этом 9 февраля сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Информация о возгорании в жилом деревянном частном доме в селе Саломатино поступила на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы в 01:42 по местному времени. Площадь возгорания составила 50 кв. метров.

В ходе пожара произошло обрушение кровли дома по всей площади. Возгорание было ликвидировано пожарными расчётами в 02:00 по местному времени.

На месте пожара были обнаружены тела двух погибших: девочки 2009 года рождения и мужчины 1986 года рождения. Предварительной причиной возгорания названо короткое замыкание электропроводки.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели трёх человек при пожаре в Алтайском крае. Предварительной причиной гибели людей названо отравление угарным газом.

Читайте ранее в этом сюжете: Три человека погибли при пожаре в Кулундинском районе Алтайского края