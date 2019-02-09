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Пять боевиков были обезврежены силовиками в Мексике

Происшествия

Пять человек были убиты, ещё один ранен и задержан сотрудниками правоохранительных органов

Мехико, 9 февраля 2019, 08:28 — REGNUM  Пять вооружённых преступников были убиты, ещё один ранен и задержан сотрудниками генеральной прокуратуры в Мексике. Об этом 9 февраля сообщает новостной портал Letra Roja.

Инцидент произошёл на улицах города Тлахомулько, мексиканский штат Халиско. Вооружённые злоумышленники вступили в перестрелку с сотрудниками генеральной прокуратуры штата.

В результате вооружённого столкновения пятеро преступников были убиты, один ранен и задержан. Ведётся расследование обстоятельств произошедшего. Личности убитых пока не установлены.

Ранее ИА REGNUM сообщало о заявлении президента Мексики Андреса Лопеса Обрадора об окончании войны с преступностью в стране. Обрадор пояснил, что целью правительства является стремление к миру, обеспечение общественной безопасности, а не война с наркокартелями и расхитителями топлива.

Стоит отметить, что в 2018 году в Мексике было отмечено рекордное число убийств за последние годы: более, чем 33,34 тысячи. Дря сравнения, предыдущий рекорд по убийствам был зафиксирован в стране в 2017 году: за год было совершено 31,2 тысячи убийств.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Мексики Лопес Обрадор: «Война с преступностью окончена»

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Зарубежная хроника
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