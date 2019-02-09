Суббота, 9 Февраля 2019 года
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Жертвами пожара в Калмыкии стали двое детей

Происшествия

Матери не было дома

Элиста, 9 февраля 2019, 06:23 — REGNUM  Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам расследуется после гибели детей на пожаре в селе Вознесеновка (Калмыкия), сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета РФ.

На пожаре погибли двое детей (четырех и двух с половиной лет), которых мать оставила одних дома, уехав в город Элиста. Дети были закрыты в доме и, когда начался пожар, не смогли спастись.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 февраля в частном доме в селе Явлено-Покровка (Павлоградский район, Омская область) в результате пожара погибли двое детей. Расследуется уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Читайте ранее в этом сюжете: В Омской области при пожаре погибли дети из многодетной семьи

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Убийства и жестокое обращение с детьми
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