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В «Хитроу» лайнер сдуло с посадочной полосы

Происшествия

Самолет почти сел на посадочную полосу

Лондон, 9 февраля 2019, 06:13 — REGNUM  

Самолет авиакомпании British Airways в аэропорту «Хитроу» (Лондон) не смог с первого раза совершить посадку из-за сильного бокового ветра, сообщает Daily Mail.

Лайнер почти сел на посадочную полосу, но тут же поднялся обратно в воздух и пошел на второй круг. Скорость ветра превышала 80 км/ч с порывами до 110 км/ч.

Напомним, в Великобритании объявлен «желтый» уровень опасности из-за урагана. Известно, что из-за урагана уже есть погибшие.

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Авиапроисшествия
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