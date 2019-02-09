В «Хитроу» лайнер сдуло с посадочной полосы

Лондон, , 06:13 — REGNUM

Самолет авиакомпании British Airways в аэропорту «Хитроу» (Лондон) не смог с первого раза совершить посадку из-за сильного бокового ветра, сообщает Daily Mail.

Лайнер почти сел на посадочную полосу, но тут же поднялся обратно в воздух и пошел на второй круг. Скорость ветра превышала 80 км/ч с порывами до 110 км/ч.

Напомним, в Великобритании объявлен «желтый» уровень опасности из-за урагана. Известно, что из-за урагана уже есть погибшие.

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