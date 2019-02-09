В зоопарке Лондона тигр задрал предложенную ему «невесту»

Лондон, , 04:53 — REGNUM Суматранский тигр по прозвищу Асим, приехавший в лондонский зоопарк в конце января, задрал тигрицу Мелати во время первой встречи, сообщает пресс-служба зоопарка.

Предполагалось, что тигрица должна составить пару Асиму для последующего размножения. В связи с этим животным устроили первую встречу. Однако во время встречи Асим набросился на Мелати. Работники зоопарка пытались применить звуковые приспособления, чтобы отвлечь борющихся тигров, однако это не помогло.

Как отмечает пресс-служба, тигра Асима направили в зоопарк Лондона из Дании, чтобы познакомить с тигрицей. Ожидалось, что животные сойдутся и смогут размножиться в неволе.