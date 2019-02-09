Суббота, 9 Февраля 2019 года
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В зоопарке Лондона тигр задрал предложенную ему «невесту»

Происшествия

Животные не смогли составить пару

Лондон, 9 февраля 2019, 04:53 — REGNUM  Суматранский тигр по прозвищу Асим, приехавший в лондонский зоопарк в конце января, задрал тигрицу Мелати во время первой встречи, сообщает пресс-служба зоопарка.

Предполагалось, что тигрица должна составить пару Асиму для последующего размножения. В связи с этим животным устроили первую встречу. Однако во время встречи Асим набросился на Мелати. Работники зоопарка пытались применить звуковые приспособления, чтобы отвлечь борющихся тигров, однако это не помогло.

Как отмечает пресс-служба, тигра Асима направили в зоопарк Лондона из Дании, чтобы познакомить с тигрицей. Ожидалось, что животные сойдутся и смогут размножиться в неволе.

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Спасение диких животных и растений
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