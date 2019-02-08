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СК начал доследственную проверку после конфликта в колонии в Самаре

Происшествия

В самарской ИК-5 вечером 8 февраля произошли беспорядки

Самара, 8 февраля 2019, 23:32 — REGNUM  В Самаре начата доследственная проверка по факту инцидента с заключёнными в исправительной колонии. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

По информации ведомства, вечером 8 февраля в колонии №5 управления ФСИН по Самарской области «произошёл конфликт между осуждёнными, с последующим поджогом постельных принадлежностей».

«В результате конфликта пострадало 15 осуждённых, которые получили незначительные телесные повреждения. В настоящее время возгорание потушено, всем пострадавшим оказана медицинская помощь», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по факту произошедшего Куйбышевским межрайонным следственным отделом Самары ведётся проверка. Следователями осматривается место происшествия, выясняются все обстоятельства инцидента и причины ему предшествовавшие. По результатам поверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что в исправительной колонии в Самаре произошёл бытовой конфликт и отказ заключённых подчиняться сотрудникам учреждения. В ходе беспорядков в одном из бараков на территории колонии произошло возгорание матрасов и одеял.

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Происшествия в местах лишения свободы
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