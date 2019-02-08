До ста человек выросло число пострадавших от столкновения поездов в Испании

Барселона, Испания, , 23:22 — REGNUM В Испании уточнили количество погибших и пострадавших в железнодорожной аварии, произошедшей недалеко от Барселоны, сообщает 8 февраля Служба Гражданской защиты страны.

Число пострадавших увеличилось почти до ста человек. Погибла женщина-машинист одного из двух столкнувшихся пригородных поездов.

Из пострадавших 16 человек находятся в состоянии средней степени тяжести, а еще 76 обратились за помощью, получив легкие ранения.

Железнодорожники уточнили, что в двух поездах находилось порядка 300 пассажиров.

Причины столкновения поездов пока не выяснены.

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