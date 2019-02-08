В «Шереметьево» трех пассажиров сняли с рейса из-за распития алкоголя

Москва, , 23:16 — REGNUM В международном аэропорту «Шереметьево» трех человек сняли с рейса в турецкую Анталию за распитие алкогольных напитков на борту. Об этом сегодня, 8 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на управление на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

Наряд полиции был вызван на борт самолета, который должен был отправиться в турецкую Анталию. Выяснилось, что капитан воздушного судна отказал в перелете трем пассажирам, которые после посадки в Москве, где была остановка, начали распивать алкогольные напитки.

Прибывшая полиция сняла пассажиров с рейса и доставила в транспортную полицию. В отношении нарушителей был составлен протокол по статье 20.20 Кодекса об административных правонарушениях РФ («Распитие алкогольной продукции в общественном месте»).