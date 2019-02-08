Столкновение поездов под Барселоной: один погибший, 16 раненых

Барселона, Испания, , 23:06 — REGNUM Число раненых в результате столкновения двух пассажирских поездов вблизи испанской Барселоны составило 16 человек, один пассажир погиб, 8 февраля передает агентство Associated Press.

По сообщению властей, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, медики борются за его жизнь.

Столкновение произошло между городами Сан-Висен-де-Кастеллет и Манреса, к северо-западу от Барселоны в 18:20 по местному времени (20:20 мск).

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