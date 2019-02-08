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На борту самолёта Москва — Сочи скончался пассажир

Происшествия

Во время полёта мужчина почувствовал себя плохо и потерял сознание

На борту самолёта Москва — Сочи скончался пассажир
StelaDi
Пассажир самолета

Москва, 8 февраля 2019, 22:17 — REGNUM  На борту самолёта, летевшего из Москвы в Сочи, скончался пожилой мужчина. Об этом сообщает 8 февраля телеканал «Рен ТВ».

Источник в службе скорой помощи сообщил «Интерфаксу», что во время полёта 62-летний пассажир почувствовал себя плохо и потерял сознание.

Командир авиалайнера сообщил о произошедшем диспетчерам. В аэропорту борт встречала реанимационная бригада, однако спасти мужчину медикам не удалось.

По предварительным данным, мужчина перенес несколько операций на сердце.

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Авиапроисшествия
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