На борту самолёта Москва — Сочи скончался пассажир

Москва, , 22:17 — REGNUM На борту самолёта, летевшего из Москвы в Сочи, скончался пожилой мужчина. Об этом сообщает 8 февраля телеканал «Рен ТВ».

Источник в службе скорой помощи сообщил «Интерфаксу», что во время полёта 62-летний пассажир почувствовал себя плохо и потерял сознание.

Командир авиалайнера сообщил о произошедшем диспетчерам. В аэропорту борт встречала реанимационная бригада, однако спасти мужчину медикам не удалось.

По предварительным данным, мужчина перенес несколько операций на сердце.