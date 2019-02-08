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В Екатеринбурге 500 человек эвакуировали из здания торгового центра

Происшествия

На парковке в торгово-развлекательном центре загорелся автомобиль

Екатеринбург, 8 февраля 2019, 21:56 — REGNUM  В Екатеринбурге около 500 человек были эвакуированы из торгово-развлекательного центра из-за сработавшей пожарной сигнализации. Об этом сообщили 8 февраля в пресс-службе управления МЧС России по Свердловской области.

По информации ведомства, на парковке, расположенной в здании ТРЦ «Алатырь», произошло возгорание моторного отсек­а автомобиля.

Сообщается, что к месту было направлено семь единиц пожарной техники и 22 спасателя. Между тем возгорание было потушено ещё до прибытия пожарных. Службой охраны из здания были эвакуированы 500 человек.

Согласно данным МЧС, пострадавших в результате инцидента нет.

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Пожары в учреждениях торговли
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