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В Испании столкнулись два поезда. Есть жертвы

Происшествия

Уже известно об одном погибшем и восьми раненых

В Испании столкнулись два поезда. Есть жертвы
allenrobert
Авария на железной дороге

Барселона, Испания, 8 февраля 2019, 21:55 — REGNUM  В Испании произошло столкновение двух пассажирских пригородных поездов, сообщает 8 февраля каталонская служба по чрезвычайным ситуациям на своей странице в Twitter.

На данный момент известно о гибели одного человека, еще восемь пассажиров получили различные травмы.

Столкновение произошло на железнодорожной ветке между городами Сан-Висенте-де-Кастельет и Монреса в каталонской провинции Барселона.

На месте катастрофы работают медики, пожарные и каталонские полицейские.

Читайте ранее в этом сюжете: Три человека погибли в результате схода поезда с рельсов в Канаде

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