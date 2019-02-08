В Испании столкнулись два поезда. Есть жертвы

Барселона, Испания, , 21:55 — REGNUM В Испании произошло столкновение двух пассажирских пригородных поездов, сообщает 8 февраля каталонская служба по чрезвычайным ситуациям на своей странице в Twitter.

На данный момент известно о гибели одного человека, еще восемь пассажиров получили различные травмы.

Столкновение произошло на железнодорожной ветке между городами Сан-Висенте-де-Кастельет и Монреса в каталонской провинции Барселона.

На месте катастрофы работают медики, пожарные и каталонские полицейские.

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