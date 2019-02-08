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Украинские радикалы не щадя яиц атаковали консульство РФ в Харькове

Происшествия

Националистическая шпана пыталась помешать встрече сотрудников консульства с общественными организациями города

Харьков, Украина, 8 февраля 2019, 20:35 — REGNUM  Около сотни представителей украинских радикальных нацистских организаций забросали яйцами и зелёнкой здание генконсульства РФ в Харькове, сообщает 8 февраля ТАСС.

Хулиганскую выходку участники этой акции объяснили желанием помешать встрече сотрудников российского консульства с общественными организациями города Харьков.

О какой-либо реакции сотрудников украинской полиции не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, на Украине последовательно и непрерывно осуществляется антироссийская пропаганда. Подобные акции сторонников нацистов полиция Украины не пресекает.

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