Названа предварительная причина ДТП с автобусом в Башкирии

Уфа, , 20:28 — REGNUM Причиной ДТП с пассажирским автобусом в Стерлитамаке мог послужить выбор водителем небезопасной скорости движения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления МВД России по Башкирии.

По информации ведомства, авария произошла на участке дороги с круговым движением. Водитель, не справившись с управлением, совершил наезд на опору линии электропередачи.

В МВД не исключили, что причиной столкновения могло стать «несоответствие скорости транспортного средства дорожным условиям». Как отмечается, медицинское освидетельствование показало, что водитель был трезв.

Как передавало ИА REGNUM, в результате ДТП с пассажирским автобусом в Стерлитамаке днём 8 февраля пострадали 19 человек, в том числе трое детей.

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