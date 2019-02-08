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Названа предварительная причина ДТП с автобусом в Башкирии

Происшествия

В результате столкновения автобуса с опорой ЛЭП в Стерлитамаке пострадали 19 человек

Уфа, 8 февраля 2019, 20:28 — REGNUM  Причиной ДТП с пассажирским автобусом в Стерлитамаке мог послужить выбор водителем небезопасной скорости движения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления МВД России по Башкирии.

По информации ведомства, авария произошла на участке дороги с круговым движением. Водитель, не справившись с управлением, совершил наезд на опору линии электропередачи.

В МВД не исключили, что причиной столкновения могло стать «несоответствие скорости транспортного средства дорожным условиям». Как отмечается, медицинское освидетельствование показало, что водитель был трезв.

Как передавало ИА REGNUM, в результате ДТП с пассажирским автобусом в Стерлитамаке днём 8 февраля пострадали 19 человек, в том числе трое детей.

Читайте ранее в этом сюжете: В Башкирии 19 человек пострадали при столкновении автобуса с опорой ЛЭП

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Аварии пассажирского автотранспорта
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