Живодёр в Ульяновске выбросил из окна около 20 кошек

Ульяновск, , 20:11 — REGNUM В Ульяновске неизвестный выбросил из окна многоквартирного дома несколько кошек и котят. Кадры с происшествием опубликованы в социальной сети. Очевидцы утверждают, что было выброшено 19 животных.

Полиция проводит проверку по заявлению жительницы Ульяновска, которая сообщила, что неизвестный выбросил из окна второго этажа кошек. По итогам будет принято соответствующее процессуальное решение. Видео происшествия попало в социальную сеть.

«В Ульяновске моя племянница стала свидетелем вопиющего случая. В окно было выброшено 19 кошек и котят», — пишет жительница города в соцсети.

В местной прессе сообщается, что кошек и котят забрали волонтёры. По неофициальной информации, несколько кошек получили травмы.

В середине декабря 2018 года законопроект об ответственном обращении с животными прошел второе, основное чтение в Госдуме спустя восемь лет после внесения инициативы в нижнюю палату парламента и многочисленных доработок. Инициативу поддержал и профильный комитет Совета Федерации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года президент России Владимир Путин подписал закон об ответственном обращении с четвероногими друзьями и запрете на любые проявления жестокости по отношению животным. Законом запрещено любое причинение вреда (в том числе и при дрессировке) животным, жестокое умерщвление, натравливание на других зверей и человека. Кроме того, вводится запрет на содержание диких животных в квартирах, частных домах, на садовых участках. Нельзя будет теперь и размещать контактные зоопарки в торговых центрах.

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