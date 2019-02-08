В Ивано-Франковской области Украины обстреляли офис радиостанции

Ивано-Франковск, Украина, , 18:40 — REGNUM В городе Калуш Ивано-Франковской области Украины более 15 минут продолжался обстрел офиса радиостанции «Калуш FM», сообщается 8 февраля на сайте этой радиостанции.

По предварительной информации, выстрелы по окнам офиса производились более 15 минут. Работники радиостанции считают, что стреляли из пневматического оружия.

Стрелявший задержан полицией, обстоятельства происшествия выясняются.

О пострадавших сообщений нет.

Как сообщало ИА REGNUM, с февраля 2014 года на Украине наблюдается резкий рост правонарушений с применением оружия. МВД страны неоднократно официально заявляло о том, что на руках населения находится от нескольких сот тысяч до двух млн единиц незарегистрированного огнестрельного оружия, по большей части боевого и автоматического.

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