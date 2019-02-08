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Жертвами пожара на базе бразильской команды «Фламенго» стали десять человек

Происшествия

Всем погибшим молодым футболистам от 13-15 лет

Рио-де-Жанейро, Бразилия, 8 февраля 2019, 17:16 — REGNUM  Десять юношей стали жертвами пожара на тренировочной базе Ninho do Urubu молодежного состава бразильской команды «Фламенго» в Рио-де-Жанейро, 8 февраля передает агентство Reuters.

По сообщению клуба, пожар произошел в жилом блоке, на территории которого проживают юные футболисты «Фламенго». Причина пожара пока не выяснена.

Всем погибшим молодым футболистам от 13−15 лет. В числе погибших — молодой вратарь Кристиан Эсмерио.

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Пожары в детских и учебных учреждениях
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