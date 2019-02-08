В ДТП на недостроенной «Тавриде» пострадали люди, есть погибший

Симферополь, , 17:11 — REGNUM В результате лобового ДТП на трассе Симферополь-Керчь в Ленинском районе Крыма погиб один человек и ещё один пострадал. Об этом 8 февраля сообщили в пресс-службе ГИБДД Крыма.

«Водитель грузового автомобиля Hyundai, двигаясь в сторону Феодосии, выехал на полосу встречного движения для совершения, где допустил столкновение с легковым автомобилем Chevrolet Spark. Водитель легкового авто погиб на месте, ещё один человек получил множественные повреждения», — уточнили в ГИБДД.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января два человека погибли и ещё один серьёзно пострадал в результате ДТП в Керчи.

Читайте ранее в этом сюжете: Смерть на дороге: в Керчи погибли два человека