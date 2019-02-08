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Уволилась директор колледжа в Керчи, где произошло массовое убийство

Происшествия

Руководитель учебного заведения, в котором погибли студенты, написала заявление

Керчь, Крым, 8 февраля 2019, 16:51 — REGNUM  Директор Керченского политехнического колледжа Ольга Гребенникова уволилась с занимаемой должности, написав заявление по собственному желанию. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации Керчи.

«Она самостоятельно решила уйти, никто её не выгонял. Причины этого поступка нам неизвестны. Имя нового руководителя колледжа станет известно чуть позже», — отметили в администрации.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября после вооружённой атаки на политехнический колледж в Керчи погиб 21 человек и ещё несколько десятков получили тяжёлые ранения. Занятия для студентов возобновились 23 октября.

Читайте ранее в этом сюжете: В Керчи восстановили колледж, разрушенный при вооруженном нападении

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Взрыв в политехническом колледже Керчи
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