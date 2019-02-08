Пятница, 8 Февраля 2019 года
16:52:23 МСК

Количество погибших при обрушении дома в Стамбуле выросло до 14 человек

Происшествия

Еще 11 человек остаются в списках пропавших без вести

Стамбул, Турция, 8 февраля 2019, 16:50 — REGNUM  Из-под обломков обрушившегося восьмиэтажного жилого дома на окраине Стамбула извлечены тела 14 погибших, сообщает 8 февраля издание Sözcü Gazetesi со ссылкой на главу МВД Турции.

По информации издания, на данный момент кроме 14 погибших известно о 14 пострадавших, а еще 11 человек остаются в списках пропавших без вести.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля в Стамбуле по невыясненной причине обрушился многоэтажный жилой дом.

По версии местных властей, причиной обрушения может быть самовольное возведение дополнительных трех этажей.

Читайте ранее в этом сюжете: Снег проломил крышу детского сада в Саратовской области

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Обрушения зданий
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить