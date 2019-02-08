Количество погибших при обрушении дома в Стамбуле выросло до 14 человек

Стамбул, Турция, , 16:50 — REGNUM Из-под обломков обрушившегося восьмиэтажного жилого дома на окраине Стамбула извлечены тела 14 погибших, сообщает 8 февраля издание Sözcü Gazetesi со ссылкой на главу МВД Турции.

По информации издания, на данный момент кроме 14 погибших известно о 14 пострадавших, а еще 11 человек остаются в списках пропавших без вести.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля в Стамбуле по невыясненной причине обрушился многоэтажный жилой дом.

По версии местных властей, причиной обрушения может быть самовольное возведение дополнительных трех этажей.

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