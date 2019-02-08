В Казахстане задержали более 30 человек, подозреваемых в получении взяток

Астана, , 16:07 — REGNUM Правоохранительные органы Казахстана провели операцию по задержанию сотрудников национальной компании «Казахстанские железные дороги» по подозрению в получении взятки. Об этом заявил заместитель руководителя Национального бюро по противодействию коррупции Шынгыс Кабдула, сообщает 8 февраля издание BNews.

По данным ведомства, в четырех регионах Казахстана задержали более 30 человек. По версии следствия, подозреваемые не проводили проверок поездов, за что брали деньги с проводников и начальников поездов.

Кабдула добавил, что в преступной схеме было задействовано более 50 человек, в том числе 31 работник «Казахстанских железных дорог».

Напомним, 3 февраля сотрудники национального бюро противодействия коррупции Казахстана арестовали четырех руководителей кустанайского отделения национальной компании «Казахстанские железные дороги» при получении взятки.

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