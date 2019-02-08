Снег проломил крышу детского сада в Саратовской области

Саратов, , 15:45 — REGNUM В дневное время в поселке Заволжский в пугачевском районе произошло частичное обрушение крыши детского сада «Березка». Об этом ИА REGNUM сообщили в областном управлении МЧС.

Здание детского сада двухэтажное, кирпичное.

По данным ведомства, эвакуация детей и сотрудников не проводилась, поскольку кровля обрушилась на чердачное помещение. На врем проведения работ по ремонту крыши дети будут переведены в детски сад «Солнышко».

В то же время по факту происшествия проводит проверку региональная прокуратура.

«Установлено, что двухэтажное кирпичное здание с железобетонными перекрытиями с двухскатной крышей», — почеркнули в надзорном ведомстве. Кровля шиферная.

Внутренних повреждений конструкций здания не выявлено.

«В настоящее время крыша обследуется специалистами для составления сметы на проведение ремонтных работ», — добавили в прокуратуре.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, только накануне в Саратове частично обрушились два дома.

Утром 7 февраля обрушилась часть фасада исторического здания — «Дома генерала Деникина». Обломки заблокировали людей на первом этаже. Площадь обрушения кровли составила 15 кв. метров.

По предварительным данным, обрушение произошло из-за большого количества снега на крыше.

В середине дня обрушилась кровля многоквартирного дома по улице Мельничной, 63/2. Дом признан аварийным и подлежащим сносу. Решается вопрос об эвакуации жильцов и дальнейшем переселении в маневренный фонд. В доме зарегистрировано 18 человек.

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