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Часть артиллерии ВСУ отсутствует на местах хранения — Басурин

Происшествия

Десятки единиц техники хранятся не там, где положено

Часть артиллерии ВСУ отсутствует на местах хранения — Басурин
Артиллерия ВСУ

Донецк, 8 февраля 2019, 15:51 — REGNUM  Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали отсутствие более полусотни единиц тяжёлого вооружения ВСУ в оговоренных местах хранения, заявил во время брифинга заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР, полковник Эдуард Басурин, сообщил 8 февраля официальный сайт «Донецкой Народной Республики».

По его словам, наблюдатели не досчитались 23-х самоходных гаубиц «Гвоздика» калибра 122-мм, 28-и минометов и 3-х противотанковых пушек «Рапира».

Ещё 34 единицы техники оказалось размещено в нарушение линий отвода, добавил Басурин.

Как ранее сообщала разведка ЛНР, ВСУ активно перебрасывают в Донбасс технику, усиливая свои подразделения в преддверии президентских выборов. Так, в районе населённого пункта Широкий была зафиксирована танковая рота национальной гвардии Украины.

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Война в Донбассе
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