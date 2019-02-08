В центре Киева неизвестные привязали к столбу мужчину

Киев, 8 февраля 2019, 15:28 — REGNUM В центре Киева 7 февраля неизвестные в военной форме под выкрики «Слава Украине!» привязали молодого мужчину скотчем к столбу. Видео опубликовала блогер и журналист Ольга Шарий 8 февраля на своём youtube-канале.
На кадрах видно, как один из участников инцидента ударил привязанного, мотивируя это тем, что мужчина «продавал детям наркотики».
Прохожие просили развязать потерпевшего, что в конечном итоге и произошло. Полиция не стала задерживать участников происшествия.
Ольга Шарий пригласила экс-главу МИД Великобритании Бориса Джонсона и посла США на Украине Мари Йованович посетить Майдан Независимости, чтобы неизвестные привязали и их. Журналист отметила, что ранее эти политики называли Киев чудесным спокойным городом.
Как сообщало ИА REGNUM, подобный инцидент произошёл в Чернигове летом 2018 года. Боевики неонацистской организации «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) привязали к столбу мужчину и повесили ему на грудь табличку «Я — ватник». Подъехавшая полиция дружески поздоровалась с нацистами и неспешно стали отвязывать мужчину от столба. Никто из издевавшихся задержан не был.
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