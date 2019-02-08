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Подростка извлекли из-под завалов рухнувшего в Стамбуле дома

Происшествия

6 февраля 2019 г. в Стамбуле в районе Картал обрушился многоэтажный жилой дом

Стамбул, Турция, 8 февраля 2019, 15:20 — REGNUM  В Стамбуле в районе Картал спасли 16-летнего подростка, который почти двое суток пролежал под завалами дома. Об этом сообщает Haber Turk со ссылкой на свои источники.

По данным телеканала, подросток был извлечён из-под обломков здания в пятницу, 8 февраля.

По последним данным, жертвами обрушения жилого здания стали 14 человек, ещё 14 пострадали. В настоящее время спасательная операция продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля 2019 г. в Стамбуле в районе Картал обрушился многоэтажный жилой дом. По предварительным данным, причиной ЧП могла стать незаконная перестройка здания.

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Обрушения зданий
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