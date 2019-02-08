В Танзании учитель убил ученика – ЕАtv

Букоба, Танзания, , 14:53 — REGNUM Суд области Букоба 6 февраля начал слушания по делу убийства ученика его учителем Хериет Джеральд в начальной школе Кибета в городе Букоба. Об этом сообщает Восточноафриканское телевидение ЕАtv.

Джеральд вместе со своим знакомым Респициусом Патриком подозреваются убийстве ученика пятого класса Спериуса Эрадиуса в возрасте 14 лет. Учитель обвинил ученика в краже его портмоне. Происшествие случилось в августе 2018 года.

Прокурор заявляет, что это было преднамеренное убийство, однако подозреваемый отрицает обвинения. Окончательный приговор по делу будет вынесен 8 февраля после того, как допросят всех свидетелей.