Пятница, 8 Февраля 2019 года
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В Танзании учитель убил ученика – ЕАtv

Происшествия

Предварительной причиной называют кражу кошелка учителя

Букоба, Танзания, 8 февраля 2019, 14:53 — REGNUM  Суд области Букоба 6 февраля начал слушания по делу убийства ученика его учителем Хериет Джеральд в начальной школе Кибета в городе Букоба. Об этом сообщает Восточноафриканское телевидение ЕАtv.

Джеральд вместе со своим знакомым Респициусом Патриком подозреваются убийстве ученика пятого класса Спериуса Эрадиуса в возрасте 14 лет. Учитель обвинил ученика в краже его портмоне. Происшествие случилось в августе 2018 года.

Прокурор заявляет, что это было преднамеренное убийство, однако подозреваемый отрицает обвинения. Окончательный приговор по делу будет вынесен 8 февраля после того, как допросят всех свидетелей.

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Происшествия в учебных заведениях
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