В Мордовии из-за налипшего снега обрушилась крыша жилого дома

Рузаевка, Мордовия, , 14:47 — REGNUM В Мордовии под тяжестью налипшего снега обрушилась кровля жилого многоквартирного дома. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС.

Инцидент произошел утром 8 февраля, кровля обрушилась в чердачное помещение, к счастью никто не пострадал. Площадь обрушения составила около 25 кв метров.

Трехэтажный кирпичный дом построен в 1984 году как общежитие, капитальный ремонт кровли с того времени не проводился ни разу, сообщает Info-RM. В доме расположены 42 квартиры, прописано 50 жильцов, однако проживающими числятся только 20 человек. Квартиры верхнего этажа не пострадали, наблюдается только протечка на потолках. Жители верхних этажей были эвакуированы, они все находятся у родственников.

По словам главы администрации Рузаевки Валерия Родионова, по дому объявлен режим ЧС. В случае необходимости будет принято решение о расселении жильцов. Он уточнил, что при «нормальных погодных условиях» на восстановление кровли потребуется около двух недель.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, накануне в Саратове обрушилась кровля двух зданий. Утром 7 февраля обрушилась часть фасада исторического здания — «Дома генерала Деникина». Обломки заблокировали людей на первом этаже. Площадь обрушения кровли составила 15 кв. метров.

По предварительным данным, обрушение произошло из-за большого количества снега на крыше.

В середине дня обрушилась кровля многоквартирного дома по улице Мельничной, 63/2. Дом признан аварийным и подлежащим сносу. Решается вопрос об эвакуации жильцов и дальнейшем переселении в маневренный фонд. В доме зарегистрировано 18 человек.

Читайте также: В Саратове под тяжестью снега обрушилась кровля еще одного здания