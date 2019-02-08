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Авария на газопроводе «Уренгой-Сургут»: число погибших выросло

Происшествия

Найдено тело ранее пропавшего мужчины

Сургут, Югра, 8 февраля 2019, 14:36 — REGNUM  Увеличилось число погибших в результате взрыва на газопроводе «Уренгой-Сургут». Обнаружено тело пропавшего ранее 38-летнего рабочего, сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя окружного управления СКР ХМАО Алина Еремеевская.

Напомним, на Ян-Лорском месторождении в Югре 6 февраля 2019 года произошёл взрыв во время ремонтных работ на участке конденсатопровода. Причиной аварии стала разгерметизация с выбросом конденсата газа. На месте сперва обнаружили одного погибшего рабочего и пострадавшего водителя, который находится на амбулаторном лечении. Сегодня, 8 февраля, стало известно ещё об одном погибшем.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ»).

Читайте ранее в этом сюжете: Взрыв на месторождении в Югре: возбуждено уголовное дело

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