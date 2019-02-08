В Петербурге рухнула кровля нежилого здания

Санкт-Петербург, , 14:34 — REGNUM Обрушение кровли нежилого здания произошло днем 8 февраля в Выборгском районе на севере Петербурга. Люди не пострадали.

Как рассказали очевидцы в соцсети, «котельная обрушилась напротив Ярославских бань на Ярославском проспекте».

В пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу уточнили, что сообщение о происшествии поступило в 13:34 мск с Ярославского проспекта, д. 16, лит. Б. К месту ЧП оперативно были направлены пожарно-спасательные подразделения.

Как выяснилось, в неэксплуатируемом одноэтажном сооружении, размером 22×17 метров, принадлежность которого пока не установлена, рухнула кровля на площади 50 квадратных метров.

«В результате происшествия повреждены два припаркованных рядом автомобиля. Погибших, пострадавших нет», — заявили в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Петербуржцы в соцсети предполагают, что обрушение произошло из-за скопившегося на кровле снега.

Как сообщало ИА REGNUM, в Морском порту Петербурга в ночь на 19 января водитель погрузчика во время маневра задел одну из несущих колонн склада, в результате чего произошло частичное разрушение кровли. При этом оказалась повреждена одна секция склада, пострадавших не было.

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