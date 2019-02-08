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Гимнастический шар травмировал людей в перинатальном центре в Подмосковье

Происшествия

В результате происшествия пострадали два сотрудника технического персонала

Коломна, Московская область, 8 февраля 2019, 14:03 — REGNUM  В перинатальном центре подмосковной Коломны разорвавшийся гимнастический шар травмировал двух сотрудников технического персонала, сообщили ИА REGNUM 8 февраля в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Московской области.

«Предварительно установлено, что сотрудники центра накачали гимнастический шар, используя жидкий герметик. В результате чего он разорвался», — рассказали в пресс-службе.

В результате происшествия пострадали два сотрудника технического персонала, обрушились потолочные плиты и выбито окно.

На месте инцидента работают следователи. После проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.

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