Пятница, 8 Февраля 2019 года
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На пляже в Новой Зеландии найдена бомба

Происшествия

Подозрительный объект изучают саперы

Веллингтон, 8 февраля 2019, 14:35 — REGNUM  Подозрительный объект, похожий на самодельную бомбу, был найден на пляже в Новой Зеландии. Об этом сообщает новозеландский информационный портал Stuff.

Бомбу 7 февраля обнаружил случайный прохожий, прогуливавшийся по пляжу Вайхи. Он вызвал полицию и пожарных, однако ввиду особой опасности бомбы, было решено дождаться отряда саперов. Саперы не стали уничтожать подозрительный предмет на месте и забрали его для более детального изучения. В то же время, полиция также начала расследование с целью найти создателя взрывчатки. Отмечается, что на данный момент пляж вновь открыт для отдыхающих, других взрывных устройств на нем не обнаружено.

Подобные случаи в Новой Зеландии довольно редки, поэтому происшествие всерьёз взбудоражило общественность. Впрочем, до сих пор доподлинно неизвестны детали расследования. Полиция не исключает, что бомба была лишь муляжом, чтобы напугать новозеландцев.

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Зарубежная хроника
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