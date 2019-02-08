Пожар произошел в помещении по приготовлению шаурмы в Дагестане

Махачкала, , 14:07 — REGNUM Воспламенение газовоздушной смеси произошло в помещении по приготовлению шаурмы в городе Махачкале. В результате происшествия пострадал один человек. С ожогами он доставлен в Республиканскую клиническую больницу, сообщили ИА REGNUM 8 февраля в пресс-службе МЧС Дагестана.

Информация об инциденте поступила в ведомство в 11:40. Пожар возник в многоэтажном доме по улице Хуршилова. На кадрах видео видно, как на первом этаже жилого дома горит пристройка, расположенная рядом с кафе. Прибывшие на место происшествия пожарные ликвидировали пожар в течение 10 минут.

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Напомним, 23 января в пригороде Махачкалы, в поселке Тухчар, два человека пострадали в результате взрыва бытового газа. Они были госпитализированы в больницу с ожогами второй и третьей степени.

Перед этим, 29 ноября, взрыв бытового газа случился в квартире в одном из многоэтажных домов Махачкалы. Пострадала семья из трёх человек — родители и их ребёнок. Самые сильные повреждения получил отец семейства, который спустя две недели скончался в больнице.

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