В Тюмени освободили ребёнка из «кошачьего концлагеря»

Тюмень, , 13:19 — REGNUM В Тюмени вызволили ребёнка, запертого в квартире с 30 больными кошками. Девочка помещена в реабилитационный центр, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УФССП по Тюменской области.

Приставы обнаружили ребёнка, когда прибыли в одну из тюменских квартир с целью исполнения решения суда, обязавшего устранить санитарно-эпидемиологические нарушения.

Ранее в суд обратились жильцы подъезда одного из многоквартирных домов Тюмени, так как выделения и экскременты животных издавали устойчивый зловонный запах, который распространялся по общедомовой системе вентиляции в жилые помещения. Эксперты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» провели лабораторные исследования воздуха в квартирах подъезда и обнаружили там превышение допустимых норм аммиака. Суд вынес решение прекратить антисанитарию в источнике — в одной из квартир, где содержится неумеренное число кошек.

Судебные приставы неоднократно пытались попасть в «нехорошую» квартиру, но им никто не открывал. Когда они 7 февраля очередной раз приехали по адресу, то услышали за дверью детский голос. Девочка сообщила, что мать уехала в командировку, она заперта и уже неделю проживает одна. Причём мать её оставляет наедине с кошками не в первый раз.

Судебный пристав сразу вызвал сотрудника полиции, социальную службу экстренного реагирования «Ребенок и семья», связалась с хозяйкой квартиры, которая, как выяснилось, сдаётся в аренду.

«Когда сотрудники попали в квартиру то увидели такую картину: ужасный беспорядок, порядка 30 грязных, больных кошек, невыносимый, отвратительный запах аммиака, не было никакой пригодной для проживания мебели и техники, ребенок спал на рваном, испачканном матрасе лежащем на полу», — сообщает пресс-служба УФССП по Тюменской области.

Девочку, которой на вид 11−13 лет, поместили в детский реабилитационный центр, так как из родственников, кроме матери, у неё есть только дедушка, тоже проживающий в антисанитарных условиях.

Кошек забрали защитники животных в приют. Материалы относительно матери ребёнка направлены в полицию.

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